شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد فى " المحكمة" 24 نوفمبر الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الممثلة الشابة مايان السيد، عرض فيلم " المحكمة"، في دور العرض السينمائية يوم 24 نوفمبر الشهر الجارى، كما كشفت مايان عن اسم شخصيتها التي تؤديها في الفيلم واسم الشخصية " منى".



مايان السيد

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، وميراث، وتحول جنسي.