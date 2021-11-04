شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي بعد نجاح حدوتة "حتة من القمر": لكل الناس بلاش نحكم على بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة لقاء الخميسي بنجاح حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر"، والتي عرضت حلقتها الأحيرة أمس عبر قناة "cbc"، ونشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، مشهد من الحلقة مصحوبة بتعليق :"توتة توتة خلصت حدوتة قمر لكل امراة أو فتاة حبي نفسك الكون كله يحبك .. ولكل الناس بلاش نحكم علي بعض ونقبل بعض بكل اختلافاتنا شكرا".



لقاء الخميسي

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة لحدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" الذى يعرض على قناتى CBC وCBC دراما، تطورات مشوقة، حيث استمرت قمر (لقاء الخميسى) في الحالة النفسية التي تمر بها بعد تركها لخطيبها سيف (محمد العمروسى) تعاتب والدتها على معاملتها لها منذ طفولتها، وعدم قبولها لابنتها بشكلها مع وجود وحمة تغطى نصف وجهها.

تتهم قمر والدتها بأنها أول واحدة كسرتها ووجعتها بإظهار طول الوقت أن ابنتها بها شيء خاطئ وغير طبيعة، وفى نفس الوقت يدخل شقيقها في حالة حزن عليها ويظهر حبه ودعمه الكبير لها ورغبته في الوقوف بجانبها، إلا أن قمر ترفض التحدث معه حتى لا تجرحه بكلامها، فيما تعنف عايدة رياض شقيتها بسبب شماتتها في فسخ قمر لخطوبتها.

والحدوتة بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.