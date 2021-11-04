شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. جنازة شعبية ورسمية للفنان السورى صباح فخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع المئات من الجماهير السورية جنازة الفنان الكبير صباح فخري، من مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، صباح اليوم الخميس ، ويمر الجثمان بساحة الأمويين وصولا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وسيتقبله أهل "الشهباء" وبعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر الخميس، سيوارى الثرى بـ"المقبرة الحديثة" بحلب.

وقال الفنان دريد لحام، في تصريحات على هامش الجنازة، إن صباح فخرى لا يمكن ان يرحل لأنه قامة وسيظل حي في صباحتنا وامسياتنا، وكان سببا في معرفة تراثنا وسره هذا التراث، لم يرحل لأنه سيبقى بوجداننا.. ولولاه لما كنا نعرف تراثنا الذي أصبحنا نعشقه بفضله.

وذكرت مصادر إعلامية سورية ، أن مراسم التشييع الرسمية سيحضرها وزير رئاسة الجمهورية منصور عزام ممثلا عن الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى عدد من الوزراء من بينهم وزيرا الإعلام بطرس الحلاق، والثقافة لبانة مشوح، إضافة إلى عدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء في مجلس الشعب وحشد من الفنانين، وممثلين عن النقابات الفنية والمعاهد الموسيقية.