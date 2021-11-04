شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست يبيع أسطول سياراته فى مزاد علني بسبب كيم كارداشيان..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نجم الراب العالمي كاني ويست، بيع أسطول سياراته من الدفع الرباعي بمزاد علني في ولاية وايومنج بالولايات المتحدة، ويشمل الأسطول 6 شاحنات فورد سوداء، ذات دفع رباعي، مشيرًا إلى أن قراره جاء مباشرةً بعد بيع مزرعته التي تبلغ مساحتها 3800 فدان في وقت سابق من هذا الشهر مقابل 11 مليون دولار.

وأضاف أنه يتخلص من جميع ممتلكاته بعد انفصاله عن زوجته السابقة كيم كارداشيان، حيث يستعد للانتقال إلى ولاية "وايومنغ" بشكل دائم، والتي رفضت كيم كارداشيان قبل انفصالهما الانتقال معه إلى هناك، وفقا لموقع tmz.



سيارات كيم كارداشيان

من ناحية أخري يخوض كاني ويست، تجربة موسيقية جديدة بعد تغير اسمه إلى Ye بحكم من المحكمة فى لوس أنجلوس، بعد ان سعي لفترة طويلة الخروج من قبعة اسمه كاني ويست، ليعلن النجم صاحب الـ 44 عاماَ أنه نجح بشكل نهائي فى الحصول على اسمه الجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ET، فإن النجم العالمي كانى ويست، حصل مؤخراعلى تأكيد من المحكمة فى لوس أنجلوس، بحصوله على الاسم الجديد Ye، لينشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام ليعلن عن الاسم الجديد بقصة شعر مختلفة.

وفقًا لسجلات المحكمة التي حصلت عليها ET ، تمت الموافقة على طلبه لتغيير اسمه من Kanye Omari West إلى Ye - والذي كان لقبه لسنوات، من قبل محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس. وتقدم بطلب لتغيير اسمه في 24 أغسطس آب متذرعا "بأسباب شخصية" في الوثائق.