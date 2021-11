مايان السيد تتعرض للتنمر بسبب “إبطها”.. وترد: “مليش دعوة بتفكيركم الجنسي بـ باطي”!

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 11:51 صباحاً - تصدرت الفنانة المصرية مايان السيد، قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ردها الغاضب على المتنمرين الذين سخروا من وضعيات صورها في الفترة الأخيرة.

ونشرت مايان عبر حسابها في موقع تويتر، تغريدة موجهة لكل من انتقد صورها الأخيرة والتي تظهر ”إبطها“، وقالت فيها: ”أنا حرة، أرفع دراعي انزل دراعي. أنا حرة. انا مليش دعوة بعقدكوا و مليش دعوة ب تريقتكوا و مليش دعوة ب تفكيركوا الجنسي بباطي ربنا يشفي. كان لازم ارد“.

وفي تغريدة أخرى، قالت السيد: ”أسوأ شيء في الدنيا التنمر و المتنمرين“.

وتابعت في تغريدة ثالثة: “ازاي هنغير مجتمع بقي كل شغلته التنمر و التحكم و الاستهزاء و sexualizing المرأة. انا فقدت الامل..”.

وتأتي هذه التغريدات بعد حملة التنمر التي تعرضت لها مايان على السوشال ميديا، بسبب وضعيات صورها التي تظهر فيها، وهي ترفع يديها في أغلبها مستعرضة إبطها.

