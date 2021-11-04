هيثم شاكر: “لهذا السبب لا أحب السوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان المصري هيثم شاكر ضيفاً على برنامج “تريندز” المذاع عبر القناة الأولى المصرية، حيث أكد أن بعضاً من جمهوره يلومه على أنه يغيب فترات طويلة بين الألبوم والذي يليه، مضيفاً: “فكرت أبقى موجود بأغاني سنجل لغاية ما الألبوم التاني ينزل”.

وأكد أنه يعتمد على إحساسه في اختيار أغاني الألبوم، ويحب أن يأخذ وقته في الاختيار، وتابع: “بعد أغنية “كل الأعذار كدابة” فكرت إني عايز أخرج خارج الإطار بتاع هيثم وأعمل حاجة مختلفة عني، وعندي أغاني “واقف على تكة” و”مش عادية” ومؤخراً “صاحب الجمال”، واستطعت أن أجمع بين شخصيتي الموسيقية والفكر الجديد، من حيث تقطيعة الكلام واللحن، وفي نفس الوقت في حتة الشجن اللي الناس متعودة عليه، ومخرجتش بره الصندوق قوي”.

ورداً على سؤال هل مررت بكل هذه التجارب التي تحكيها في أغانيك قال: “ليس بالضرورة أن أكون مررت بالتجربة اللي الأغنية بتتكلم عنها، لكن لازم الأغنية توصلني وتلمسني وأحسها علشان أقدر أنقل لك الإحساس وتتأثر بيه”.

وعن ابتعاده عن السوشيال ميديا قال: “أنا مش من الناس الشطار في السوشيال ميديا، وبستخدمها كمنفذ للإعلان عن شغل جديد، أغنية أو ألبوم أو مسلسل، بدل طرق الإعلان القديمة، فأنا أعتبر أن الشارع ونبض الشارع أهم كتير من السوشيال ميديا، وأنا بحب إنستغرام أكتر، وبعمل بلوك لأي حد يتجاوز، لكن في ناس بتبعتلي تسلم، ولظروف خارجة عن إرادتي مبقدرش أرد، فيقوم باعت شاتم، والسوشيال ميديا عالم افتراضي مزيف أنا مبحبوش”.