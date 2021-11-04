لتسهيل مشاركة القصص.. إنستغرام تطلق ميزة جديدة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طرح ملصقات الروابط الأسبوع الماضي، أطلقت منصة إنستغرام ملصقاً جديداً باسم Add Yours للقصص، الذي يمكن المستخدمين من مطالبة الآخرين بالرد على محتوى القصص من أجل إنشاء سلاسل رد أكثر جاذبية عبر منشورات القصص.

ويأتي الإطلاق العالمي في الوقت الذي اختبرت فيه المنصة الميزة في البداية في إندونيسيا واليابان الشهر الماضي.

إلى ذلك، تصف المنصة الملصق بأنه طريقة لإنشاء سلاسل رسائل عامة في القصص، وفق موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

المشاركة بشكل عام

كما أشارت إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إضافة وسيلة للأشخاص للمشاركة بشكل عام في القصص.

ويعمل الملصق كمطالبة للأشخاص الآخرين بتحميل القصص، كما أنه يمثل طريقة لاكتشاف أشخاص جدد للمتابعة.

ويمكن للمستخدمين إضافة ملصق Add Yours الجديد إلى إطار القصص. وعندما يستجيب المستخدمون، تتم إضافتهم إلى قائمة فقاعة الحساب عبر الملصق.

كذلك، يمكن للمستخدمين استعراض جميع الردود الأخرى على سلسلة المحادثات عند النقر على الفقاعة. وبناء سلسلة استجابة داخل القصص يمكن أن تساعد في تحفيز المزيد من المشاركة.

يشبه Duet

ويشبه الملصق إلى كبير ميزة Duet في تيك توك، التي تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى يتضمن مقطع فيديو أصلياً، مما يؤدي إلى استجابة تفاعلية بالنسبة للمحتوى بناءً على الموضوع الأصلي.

لكن تختلف معها من حيث إنها تسمح لك برؤية المنشورات الإضافية لكل شخص في سلسلة المحتوى في مكان واحد. بينما لا تعرض تيك توك حالياً جميع مقاطع فيديو Duet التي تم نشرها في مكان واحد.

ويعد الإبداع المستند إلى المجتمع في تيك توك عنصراً أساسياً في جاذبيتها. نتيجة لذلك ليس من المستغرب أن تلجأ إنستغرام إلى الاستلهام من منافستها الرئيسية الآن.

كذلك، يمكن أن تساعد الأداة إنستغرام في تعزيز التفاعل في وقت يقال إنها تفقد فيه المستخدمين، وخاصة الأصغر سنًا، أمام منصات منافسة مثل تيك توك.