“مصر آيات في كتاب”.. هدية عبادي الجوهر لمصر في مهرجان الموسيقى العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتح النجم السعودي عبادي الجوهر أول حفل له في مهرجان الموسيقى العربية المقام حاليا في القاهرة، بتقديم هدية إلى الجمهور المصري، وهي أغنية أعدها خصيصا للحفل بعنوان “مصر آيات في كتاب” تجسد الروابط الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وتم تكريم عبادي بحفل افتتاح الدورة ال 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، قدم حفله الساهر مساء أمس بمسرح النافورة بدار الأوبر المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ووجه في البداية الشكر لمصر وشعبها وعبر عن امتنانه لاستضافته في المهرجان لأول مرة وقدم التحية للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية وكذلك رئيس الاوبرا وأكد أنه قام بإعداد أغنية خاصة جسدت العلاقات والروابط الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

ثم تغنى بنخبة من اعماله الخاصة التي تعبر عن الطابع الفني للخليج العربي كان منها المزهرية، اختفت، أنصاف الحلول، لن أعاتب، شفت الوهم، الكلام الحلو بالإضافة الى كل ده كان ليه لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.

وسبقته النجمة مي فاروق التي وجهت الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا وجميع القائمين على المهرجان لجهودهم الدؤوبة في اخراج الفعاليات بصورة مشرفة ثم تألقت في اداء كوكبة من غنائيات زمن الفن الجميل كان منها على عيني، قوللي عملك ايه، ماليش أمل في الدنيا، ودارت الايام ومن اعمالها الخاصة شتا، يا ملك كما قدمت ابنتها زينة أشرف لتؤدى اغنية كيفك انت ولاقت اعجاب واستحسان الحضور.

قبلها شدت المطربة سارة سحاب ب حبو بعضن لفيروز ويا تمر حنة لفايزة احمد.

وعلى المسرح الخارجي قدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.