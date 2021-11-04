“رحرﺡ ومتحسبهاش”.. تامر حسني يخرج عن المألوف ويقدّم 3 شخصيات بإعلان واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بأفكار إبداعية مميّزة، أطلّ النجم المصري تامر حسني في الإعلان الجديد لشركة الإتصالات المصرية “أورانج”، والذي حمل شعار “رحرﺡ ومتحسبهاش”. وحقق فيديو الإعلان أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد ساعات قليلة من صجورها عبر صفحة تامر الرسمية بموقع “إنستغرام”.

قدّم تامر حسني فى الإعلان 3 شخصيات لنماذج مختلفة من قلب الواقع، وجسد معانات هذه الشخصيات مع الباقات المحدودة التى لا تلبي احتياجاتهم من الإنترنت، كما ظهر بشخصيته الواقعية كفنان.

ومن الشخصيات التى جسدها تامر حسني خلال الإعلان شخصية المواطن البسيط الذى يستقل المترو بانتظام، وشخصية الدنجوان الذي يتمتع بعلاقات متعددة، وشخصية الشاب العاشق لألعاب “الفيديو غايم”.

والافت أن تامر حسني ظهر في كل شخصية بشكل مختلف تمامًا عن الشخصيات الأخرى، فاعتمد على “الكرش” الكبير لشخصية المواطن، والنظارة الصحية لشخصية الدونجوان والباندانا مع شخصية الشاب المولع بالألعاب الإلكترونية.

الإختلاف بين الشخصيات التي جسدها تامر حسني لم يظهر من الإطلالة المعتمدة لكل شخصية وأزيائها فقط، إنما من خلال الأداء التمثيلي لنجم الجيل الذي أعطى كل شخصية مساحة إبداعية واسعة، تمامًا كما لو أنها جميعها “كاراكتيرات” في فيلم سينمائي ضخم.

يؤكد تامر حسني من خلال إعلان “رحرﺡ ومتحسبهاش”، سعيه الدّائم إلى التطور والإختلاف في مختلف الأعمال التي يقدّمها، فكما في الغناء والسينما والدراما، يخرج تامر اليوم عن المألوف بعالم الإعلانات التلفزيونية، وقدّم أضخم إنتاح لإعلان دعائي في مصر والوطن العربي.

وكان النجم تامر حسنى قدم مؤخرًا أغنية “يا فرحة” التي حققت نجاحًا كبيرًا وأكثر من 6 ملايين مشاهدة في أسبوع واحد فقط. أغنية “يا فرحة” من كلمات والحان وإخراج تامر حسني، توزيع على فتح الله، تسجيل وهندسة صوت عبدالرحمن شوقي.