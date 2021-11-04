الأمير ويليام يشيد الفائزين بجائزة Earthshot في قمة COP26

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثناء تواجده في قمة تغير المناخ COP26 بغلاكسو، تحدث دوق كامبريدج الأمير “ويليام” عن فخره الكبير بالفائزين والمرشحين النهائيين لجائزة Earth shot السنوية الأولى خلال اليوم الثاني من المؤتمر. بالاشتراك مع أعضاء تحالف Earth shot العالمي وأعضاء مجلس جائزة Earth shot، ألقى الأمير ويليام خطابًا حول الهدف الذي شاركه كل فرد في الغرفة: “إصلاح كوكبنا معًا”.

قال الأمير “ويليام”: “إذا أردنا تحقيق هدفنا المتمثل في إصلاح كوكبنا في ما هو الآن أقل من عقد، فمن مسؤوليتنا المشتركة مواصلة التفكير بشكل مختلف، والتصرف بجرأة، وجعل المستحيل ممكنًا”.

كما أشاد “ويليام” بالأشخاص الرائعين في جميع أنحاء العالم الذين يعملون على إيجاد حلول رائدة، وأعرب عن سعادته بقدرته على التجمع شخصيًا كمجموعة لأول مرة في المؤتمر.

وقال: “إلى المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين بجائزة Earth shot، نشكركم على إيمانكم بأنه يمكننا مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهنا اليوم، وعلى بذل قصارى جهدكم للتغلب عليها. أنا متأكد من أنني أتحدث نيابة عن الجميع هنا لأقول إننا لن نشجعكم فقط، ولكننا سندعمكم بنشاط لتحقيق النجاح. نجاحكم هو هدفنا العالمي الجماعي، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم على المضي قدمًا أكثر من ذي قبل.”

وأضاف الأمير “ويليام”: “إن جائزة Earth shot ساعدت في منح الناس التفاؤل الذي هم في أمسّ الحاجة إليه والأمل في أن نتمكن بالفعل من إصلاح كوكبنا”.

سمحت قمة التحالف العالمي لجائزة Earth shot للفائزين والمتسابقين النهائيين بمقابلة خبراء في الصناعة لمناقشة الحلول القابلة للتنفيذ للمساعدة في إنقاذ البيئة. يساعد التحالف- وهو عبارة عن شبكة من فاعلي الخير والمنظمات غير الحكومية والشركات والعلامات التجارية الكبرى- في دعم الحلول البيئية التي طورها الفائزون والمرشحون النهائيون بجائزة The Earthshot لوضعها موضع التنفيذ.

وقد أقيم حفل استقبال للفائزين بالجائزة في 1 نوفمبر، حيث قدم أول فرصة لدوق ودوقة كامبريدج للقاء العديد منهم شخصيًا. وسيواصل أفراد العائلة المالكة مشاركتهم في مؤتمر COP26 هذا الأسبوع، وسيجتمعون مع قادة ونشطاء العالم للتركيز على حلول لوقف تغير المناخ.

ودعا ولي العهد البريطاني، الأمير “تشارلز”، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التغير المناخي، محذرا من أن الوقت قد نفذ تماما.

وفي كلمته التي ألقاها خلال القمة المناخية في غلاسكو COP26، قال الأمير “تشارلز” إن وباء كوفيد -19 أظهر لنا مدى الدمار الذي يشكله علينا التهديد العالمي العابر للحدود، معتبرا أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي لا يختلفان، بل في الواقع هما يشكلان تهديدا وجوديا كبيرا”.

وتوجه إلى قادة العالم المشاركين في القمة، مناشداً إياهم للعمل معا لمكافحة تغير المناخ، حيث قال: “أعلم أنكم جميعا تحملون عبئا ثقيلا على أكتافكم ولستم بحاجة إلي أن أخبركم أن عيون وآمال العالم عليكم”.