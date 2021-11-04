شاروخان يضيء برج خليفة في عيده.. وهذه أهم مراحل حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أتم نجم بوليوود الشهير شاروخان عامه الـ56 أول أمس الثلاثاء 2 نوفمبر 2021.

وعلى الرغم من تواجد النجم في مومباي؛ حيث تجمهر الناس أمام منزله للاحتفال، إلا أن ذلك لم يمنع أيضاً أن يُحتفل به عربياً بعد أن أضيء برج خليفة بصورته بحسب وسائل إعلام هندية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشع بها برج خليفة بصورة شاروخان، فقد سبق أن حدث ذلك العام المنصرم.

ولد شاروخان في 2 نوفمبر عام 1965 في نيودلهي، درس في إحدى الجامعات الإسلامية في الهند، وحصل على ماجستير في الإعلام.

بدأ مسيرته الفنية بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية في أواخر الثمانينيات، وشارك في السينما لأول مرة في فيلم “ديوانا”، ومنذ ذلك الحين، توالت نجاحاته في العديد من الأفلام التي لاقت شهرةً عالميةً، وحققت عائدات ضخمة محليّاً وعالميّاً.

يُعتبر شاروخان أسطورة عصره، لذلك لقبته وسائل الإعلام الهندية بـ”بادشاه بوليوود” أي “ملك بوليوود”، أو “الملك خان”، كما وصفته جريدة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليومية، بأنه “أكبر نجم سينمائي في العالم”.

عام 2005 كرمته حكومة الهند بجائزة بادما شري؛ لإسهاماته في السينما الهندية، كما وضعته مجلة نيوزويك عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخصاً ثأثيراً في العالم، لما يتمتع به من تأثير كبير في قارة آسيا ومختلف شتات الهند والعالم، بفضل تواضعه وموهبته التمثيلية القوية في بوليوود، برصيد فني بلغ ما مجموعه 80 فيلماً بوليووديّاً، و8 مسلسلات تلفزيونية هندية.

في عام 2010، صنفته مجلة تايم الأمريكية بحسب استفتاء أجرته مع قرائها، في المركز الثاني عشر كأكثر شخصية نفوذاً حول العالم.

كان خان العلامة التجارية لبعض الحملات الحكومية المختلفة، بما في ذلك حملة ضد شلل الأطفال، والحملة الوطنية لمكافحة الإيدز.

ويعدّ خان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة أطلب–أمنية في الهند، وفي عام 2011 تم تعيينه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كأول سفير عالمي في المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي.

قام شاروخان بالعديد من الخدمات العامة لضمان الصحة الجيدة والتغذية السليمة، وانضم إلى وزارة الصحة الهندية واليونيسيف، في حملة تحصين الأطفال على الصعيد الوطني.

في عام 2011 حصل على هرم اليونيسكو جائزة “كون مارني” للالتزام بالعمل الخيري وتوفير التعليم للأطفال، ليصبح أول هندي يفوز بالجائزة، وفي عام 2015، حصل خان على درجة امتياز من جامعة أدنبرة، أسكتلندا.

تزوّج شاروخان من جوري خان عام 1991 ولديهما ثلاثة أولاد: آريان، سوهانا، وأبرام.