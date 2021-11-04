حسن شاكوش تريند جوجل بعد تنازله عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد تنازله عن القضية التي رفعها على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الخلافات بينهما واتهامهما بسبه، تصدر اسم مغني المهرجانات حسن شاكوش تريند محرك البحث جوجل.

وكان "شاكوش" قد ظهر في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال فيه: "عفا الله عما سلف".

وتابع: "قضية الأستاذة ريهام سعيد اترفضت، وقضيتي مكملة لسه، بس أنا قررت التنازل عن الدعوى، وعفا الله عما سلف"

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن ريهام سعيد، حرر بلاغ اتهم فيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، هاجم فيه موكلته الإعلامية ريهام سعيد، بعبارات تحمل معانى السب والقذف وخدش حياء العائلة، وطالب بمحاكمته بنصوص المواد 302 و 308 من قانون العقوبات.