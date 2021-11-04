صلاح عبد الله عن خالد جلال: "أول مرة يقف على خشبة مسرح كان في مسرحية من إخراجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبد الله، على تهنئة المخرج خالد جلال بعيد ميلاده، موضحا أن أول مرة يقف على خشبة مسرح كان في مسرحية من إخراجه.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على "فيسبوك": "ليا الحق إني أتباهى بإنه أول مرة يقف على خشبة مسرح كان في مسرحية من إخراجي، إنه خالد جلال.. ناظر مدرسة الإبداع اللي إتخرج منها مُعظم نجوم الساحة الفنية دلوقتي".

وأضاف: "ابني وصاحبي وتلميذي وأستاذي.. كل سنة وإنت وأسرتك في أفضل صحة وأحسن حال، وكل سنة وإنت مُبدع يا خالودة".

جدير بالذكر أن المخرج خالد جلال من مواليد 3 نوفمبر 1963 ، وبدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية، وقدم من خلالها عروض كثيرة بعضها من تأليفه، وحصل خالد على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على منحة في الإخراج المسرحي، وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب, وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرر الوزير الفنان فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغيير الأوضاع بالمسرح وكان عمره وقتها 28 سنة وأعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت، ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية, ثم الإشراف على مركز الإبداع الفني.