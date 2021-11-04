فن ومشاهير

وفاء عامر وإياد نصار وإسعاد وشريف منير يرفعون هاشتاج "لسه الحكاية مكملة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتشر خلال الساعات الماضية، هاشتاج يحمل عنوان "لسه الحكاية مكملة" على صفحات عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة.

وكان في مقدمة هؤلاء النجوم، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إياد نصار، صابرين، شريف منير، هبة مجدي، محمد جمعة، وفاء عامر، سماح أنور، ولاعب الكرة وائل رياض.

ودفع انتشار شعار "لسه الحكاية مكملة"، الكثير من الجمهور للتساؤل ما الهدف من الحملة؟ ولماذا تم اختيار تلك الكلمات كشعار لها؟.

ومن المقرر أن يكشف النجوم، السر وراء مشاركتهم في الحكاية ونوعها وأهميتها في المجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة.

اسعاد يونسسماح انور_2اياد نصار_3شريف منير_1وفاء عامر_4هبة مجدي 2وائل رياض

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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