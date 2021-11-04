شكرا لقرائتكم خبر عن مهلبية بالقشطة .. اتفرج ياسمين الخطيب لبست الفستان الاحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بفستان أحمر طويل، ومفتوح من الأمام.

وعلقت ياسمين الخطيب، على صورتها عبر انستجرام قائلة: «أنا النعيم الذي ستبكي على فقدانه عمرًا»، ليتفاعل معها متابعوها بالتعليقات والإعجاب.

يشار إلى أن ياسمين الخطيب قدمت مؤخرًا مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها.



