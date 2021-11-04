شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً غنائيًا بأبو ظبى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هانى شاكر حفلا غنائيا بأبو ظبى مساء اليوم الخميس، على مسرح اتحاد أرينا، وخلال الحفل يقدم الفنان الكبير مجموعة من أغانيه سواء التى طرحها مؤخرا أو التى قدمها على مدار مشواره الغنائى الكبير.

وكان هاني شاكر، قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بمهرجان "بابل" الدولي بالعراق ،وعبر النجم هانى شاكر، خلال حفله الذى أحياه الخميس فى العراق، عن سعادته بعودة مهرجان بابل بعد توقف، إذ قال لـ5 آلاف متفرج حضروا الحفل: "وحشتونى جدا، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة فى الصوت، وجودى معاكوا مفرحنى جدا، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زى الشعب العراقى".

وقبل الحفل حرصت الشرطة العراقية على تأمين المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين المصريين، وسط حراسة مشددة وسيارة مصفحة، خلال ذهابه إلى المسرح لإحياء حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى.

ونشر الحساب الرسمى لأمير الغناء العربى على إنستجرام فيديو له خلال ذهابه الحفل متنقلا بسيارة مصفحة وسط موكب رسمى من الشرطة العراقية.