شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يبرم عقدًا مع إبليس فى مسلسله الجديد "وعد الشيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف المخرج البريطاني كولين تييج، على مونتاج ومكساج المراحل الأخيرة من مسلسل "وعد الشيطان" بطولة النجم عمرو يوسف، وذلك تمهيداً لعرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، يطرح المسلسل فكرة الصراع المزمن بين الخير والشر، وبين القيم والأخلاق من جهة والطمع والانتهازية من جانب آخر، حيث يقوم بطل العمل بالإتفاق مع إبليس لتنفيذ مصالح مشتركة.

ويشارك فى بطولة مسلسل "وعد الشيطان"، كل من فتحى عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعى، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج.

ويجسد عمرو يوسف شخصية «إبراهيم»، وهو رجل أعمال شاب يمتلك عدة شركات ويبرم اتفاقًا مع الشيطان الذى يجسده فتحى عبدالوهاب على عدم التعرض له بأى أذى طوال حياته وأن يؤجلها لما بعد وفاته تحت عنوان «وعد الشيطان»، ولكن الأخير يخلف وعده ويقوم بإيذائه ليقوم ابراهيم بمحاولة التخلص منه وقتله.