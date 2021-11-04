بشرى عن سهير البابلي: "أيقونة المسرح والفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة بشرى، على الدعاء بالشفاء للفنانة سهير البابلي، بعد تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت بشرى، صورة سهيرالبابلي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيقونة المسرح والفن.. سهير البابلي".

ووجهت دعاء لها، قالت فيه: "ربنا يطمنا عليكي ويشفيكي ويعافيكي ويطمن عائلتك ومحبينك".

على جانب آخر؛ قالت نيفين القرناوي ابنة الفنانة سهير البابلي، إن والدتها لم تجرٍ عملية قلب مفتوح، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، مؤكدة أن والدتها بعد توقف عضلة القلب بدأت الامتناع عن الكلام والأكل والشرب، متابعة: "الطبيب عند الفحص وجد مياه على الرئة ثم جلطة تسببت في توقف عضلة القلب".

وأكدت أن عضلة القلب تعمل الآن، إضافةً إلى أن والدتها موجودة تحت الرعاية في العناية المركزة وتستجيب للعلاج ببركة دعاء الناس، مؤكدة أن درجة وعي سهير البابلي جيدة وتتحدث معهم منذ دخول المستشفى.

وأضافت ابنة سهير البابلي: "في بعض الأحيان يمنحونها مهدئًا بسبب انخفاض نسبة الأكسجين والمياه على الرئة وتوقف عضلة القلب، حتى تكون هادئة ويتمكنون من متابعة درجة التحسن، وربنا يكرمنا بدعاء الجمهور".