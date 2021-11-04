إدوارد ينشر كواليس البروفة الأخيرة لحفل "ممشى ماسبيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان إدوارد عن كواليس البروفة الأخيرة قبل حفل "ممشى ماسبيرو"، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

ونشر إدوارد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "من بروفة أمس لحفل افتتاح ممشى مصر".

وانتهى إدوارد مؤخرًا من تصوير حدوتة "خيال حلمي" من مسلسل "القرار" ويجسد ضمن أحداثها شخصية رجل أعمال، حيث يبتعد عن الكوميديا من خلال هذه الحدوتة، وجمعت المشاهد الأخيرة من الحدوتة بين إدوارد والفنانة نانسي صلاح والتي تشاركه في بطولة الحدوتة.

ويشارك في البطولة كل من محمد مهران وغفران وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، والحدوتة من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.