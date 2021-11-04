شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون دولار لـ فيلم الدراما التاريخية The Last Duel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الإثارة والدراما التاريخية الجديد The Last Duel، إيرادات وصلت إلى 23 مليون و 71 ألف دولار، منذ طرحه بعدد من دور العرض حول العالم، بداية من 15 أكتوبر الماضى.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Last Duel بين 10 ملايين و 71 ألف دولار في دورالعرض الأمريكية، و13 ملايين دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

الفيلم يدورفي فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهوعبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.