شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان قمرى صاحبة قناة فضائية فى "نجوم الظهر" مع محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة جيهان قمرى خلال مسرحية "نجوم الظهر"، للنجم محمد صبحى شخصية "أحلام رستم" تلك السيدة التي ترث قناة فضائية وتحاول إصلاحها من فسادها، وهي شخصية جديدة علي نوعية الأدوار التي كانت تقدمها من قبل جيهان قمرى، وتقدمها ببراعة وبخفة ظل أمام النجم محمد صبحى الذي تقف أمامه علي المسرح للمرة الأولى.

وبرغم أنها المرة الأولى لجيهان قمري أمام محمد صبحي مسرحيا إلا أنها تعد المرة الثانية بشكل عام فنيا فقد سبق وتعاونت فى الجزء الأخير من "ونيس وأحفاده".



جيهان قمري تشارك في بطولة نجوم الظهر مع محمد صبحي

مسرحية "نجوم الظهر" تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن ، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.