شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يكشف صلة قرابته بالفنان الراحل عبد الله إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، الفنان صلاح عبد الله، والفنان سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، التي قدمت فقرات غنائية خلال الحلقة.



برنامج سهرانين

وخلال الحلقة قص الفنان صلاح عبد الله كواليس مشاركته الفنان محمد صبحى فى مسلسل "سنبل بعد المليون" الذى شارك فيه أيضا الفنان الراحل عبد الله إسماعيل، ليفاجأ كرارة صلاح عبد الله بوجود صلة قرابة تجمعه بالفنان الراحل عبد الله إسماعيل، إذ أنه زوج عمته.



محمد صبحى وعبد الله إسماعيل

وفى بداية الحلقة ارتجل صلاح عبد الله شعرا -والمعروف عنه حبه للشعر- فى حب أمير كرارة، قائلا: "لما الشوق لكرارة سبقنى صبغت شعرى وحلقت ذقنى".

وطمأن صلاح عبد الله جمهوره ومحبيه فى كل مكان على حالته الصحية بعد تدهورها الفترة الماضية، قائلا: "أنا زى الفل وصحتى كويسة".

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله الدرامية، حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" وشارك في البطولة بجانب صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر.