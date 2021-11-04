مصطفى درويش يكشف اسم شخصيته في حكاية "ويبقى الأثر - إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان مصطفى درويش، اسم شخصيته في حكاية "ويبقى الأثر"، ضمن الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا" التي من المقرر طرحها قريبًا.

ونشر الفنان مصطفى درويش صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّق عليها: "ويبقى الأثر.. إيهاب والدلع بوب".

حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، بطولة النجوم: نجلاء بدر، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، ومحمد التاجي وغيرهم، تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.

ومن ناحية أخرى، شارك مصطفى درويش في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.