فن ومشاهير

الفنانة نادية شكري تتعرض لأزمة صحية.. وابنتها تطلب الدعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت الفنانة رشا سامي العدل، مرور والدتها الفنانة نادية شكري لأزمة صحية، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

وكتبت "رشا" عبر حسابها على فيسبوك: "رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني .. أدعوا لأمي.. أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه.. يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها على خير".

جدير بالذكر أن رشا هى ابنة الفنان القدير الراحل سامي العدل ووالدتها هى الفنانة نادية شكري، وشاركت وهى صغيرة في مسرحيتين الأولى هي "الأمير الصغير" ، والثانية هى "السيرك" ثم شاركت في فيلم " عسل الحب المر" مع الفنان نور الشريف.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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