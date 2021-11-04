شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية سعيدة بزواج قمر وسيف فى الحلقة الأخيرة من حدوتة "حتة من القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة لحدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" الذى يعرض على قناتى CBC وCBC دراما، تطورات مشوقة، حيث استمرت قمر (لقاء الخميسى) في الحالة النفسية التي تمر بها بعد تركها لخطيبها سيف (محمد العمروسى) تعاتب والدتها على معاملتها لها منذ طفولتها، وعدم قبولها لابنتها بشكلها مع وجود وحمة تغطى نصف وجهها.

تتهم قمر والدتها بأنها أول واحدة كسرتها ووجعتها بإظهار طول الوقت أن ابنتها بها شيء خاطئ وغير طبيعة، وفى نفس الوقت يدخل شقيقها في حالة حزن عليها ويظهر حبه ودعمه الكبير لها ورغبته في الوقوف بجانبها، إلا أن قمر ترفض التحدث معه حتى لا تجرحه بكلامها، فيما تعنف عايدة رياض شقيتها بسبب شماتتها في فسخ قمر لخطوبتها.



لقاء الخميسى على بوستر حدوتة حتة من القمر

تطلب عايدة رياض السماح من ابنتها قمر على معاملتها لها والتي كانت بدون قصد وأنها تحبها على ما هي وتحاول تهدئتها ودعمها، وعندما تسألها عن سيف تخبرها بأنها تحبه ولكنها تركته من أجل مصلحتهما هما الاثنين، يظهر سيف على السوشيال وميدا لايف ويحكى للناس عن قمر وبداية معرفته بها والسبب وراء إعجابه بها دوناً عن غيرها باعتباره مصورا ويفهم في الوشوش وفهم البشر.

ويعلن سيف عن افتتاح معرض لعرض صور قمر فقط تحت اسم "حتة من القمر"، ويعترف بحبه لها أمام الجميع، لتذهب قمر إلى سيف في معرضه، وتتأسف له على ما فعلته، واعترفت له عن خطأ قامت به وإيذائها شخصين، وتقبل سيف ذلك وساعدها على إصلاح الخطأين التي ارتكبتهما، وتعود قمر لمنزل سيف مع عائلتها ويفاجئونها بالاحتفال بعيد ميلادها وأيضاً خطبة سيف لقمر، وتزوجا وأنجبا طفلة.

تعرض حدوتة "حتة من القمر" على قناة cbc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهراً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً، والحدوتة بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.