شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم وهنا الزاهد ينتهيان من تصوير "أنا وهى" 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "أنا وهى" فى منطقة الكوربة، ويستمر التصوير حتى نهاية الأسبوع الجارى، وبعدها يتوقف العمل بضعة أيام من أجل تغيير الديكورات ويعود فريق العمل مرة أخرى حسب الخطة التى وضعها المخرج سامح عبد العزيز، على أن يتم الانتهاء من العمل بالكامل يوم 30 نوفمبر الجارى.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتمى، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.



احمد حاتم وهنا الزاهد

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال العامين الماضين، إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى فى إطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا فى حكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

يذكر أن أحمد حاتم يعرض له حالياً فى السينمات فيلم "عروستى" ويشاركه البطولة جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وتأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، ويستعد لاستئناف تصوير فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.