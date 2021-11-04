فاطمة الأنصاري تظهر من دون حجاب وجمالها يخطف الانظار.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - تسبببت خبيرة التجميل السعودية ​فاطمة الأنصاري​ بإحداث ضجة كبيرة بين متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بظهورها من دون حجاب أو “الشيلة”.

وفي التفاصيل، فقد نشرت فاطمة الانصاري مقطع فيديو قصير بدت فيه وهي تحاول عرض مهارتها في صب القهوة العربية قبل أن تتعرض لموقف محرج إذ كان الفنجان يسقط من يدها وسط سخرية شقيقتها أمل التي تواجدت معها والتي سمعت تقول :”فاطمة لا عاد تحاولين تكوني سنعة”.

ولم يلفت نظر المتابعين إلا أن فاطمة تخلت عن غطاء الرأس وليس أي شيء آخر في الفيديو لتأتي عدد من التعليقات على الشكل التالي :”التعليقات التي انهمرت عليه:” ما ينلام يعقوب فيها”، و” تكفون اضحكوا خلونا نموت من الضحك”، و” دلع وتصنع يغث”، و” والحجاب الخرطي وينه؟ طاح بـ المرة”، و” وينصور العرس اللي ما شفناها عشان شعرها طالع”، و” يعني موقف ظريف وكذا نضحك”، و” لازم يقهرون يعقوب”، و” يا ربي مرة وحشة وتحسب نفسها جميلة”، و” تهبل”ن قمر”، و” يا زينها ما شاء الله”.

وفي سياق متصل، كشف البلوغر يعقوب بوشهري عن عودته إلى الكويت قادماً من الإمارات مقر إقامته، نزولاً عند رغبة والدته، ونشر فيديو قصير يوثق نومه في حجرها بينما أخذت تمسح على شعره، وذلك دون أن يكشف عن وجهها.

وصرح المدون الكويتي فيما بعد بـ أسباب استدعاء والدته له، وخرج ممازحاً إياها وشقيقته بـ القول:” الحين عرفت ليه خليتوني أرجع”، ليتبين أن شقيقته قد فصلت من عملها في اليوم الأول دون معرفة السبب وتريد منه حلَّ مشكلتها كونه مشهور.

الجدير بـ الذكر أن بعض التسريبات الصحافية، أكدت انفصال نجمي سناب شات فور رجوعهما من شهر العسل، وكشفت بعض المواقع الإخبارية أن أسباب الانفصال هي استعراض يعقوب للهدايا التي قدمها لـ فاطمة أثناء قضائهما شهر العسل في لندن على غرار السيارة والشقة السكنية ومن ثم سحبهما منها عقب الانتهاء من التصوير.