شاهد.. بلقيس تشعل حفل زفاف في دبي بوصلة رقص!

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - خطفت الفنانة الإماراتية / اليمنية ​بلقيس​ الانظار بعد تداول مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص أثناء إحياء حفل زفاف في دبي.

وظهرت بلقيس بالفيديو، ترقص وتتمايل على أنغام أغنية يمنية.

وشاركت بلقيس عدد من الصور والفيديوهات لاطلالتها في الحفل وعلقت عليها كاتبة: “افراح آل جيد #دبي مع جزيل الشكر لوالدة العريس حسن آل جيد وكان الفرح

شكرا لكل القلوب الجميلة الحاضرة”

وأثارت الرقصة إعجاب المتابعين وتفاعلوا معها بتعليقاتهن. كما أبدى الجمهور إعجابه بإطلالتها، إذ إرتدت بلقيس فستاناً باللون البنفسجي وبتسريحة شعر منسدل.

يشار إلى أن بلقيس دخلت قائمة الترشيحات ضمن جائزة هوليوود للموسيقى في الإعلام Hollywood Music In Media Awards من خلال فيديو كليب أغنيتها “​إنتهى​”، لما تتضمنه الأغنية من رسائل للمرأة، وتصوير الكليب بتقنيات عالية، إخراج ​دان حداد​.