رجل اعمال قطري للسعودية “وذ نكهة”: “يشرفني اتقدم لك ولكن”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 4 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - أثار فيديو متداول لرجل أعمال قطري يعرض الزواج على مشهورة مواقع التواصل السعودية رهف القحطاني الشهيرة بـ “وذ نكهة” الجدل حول علاقتهما.

وظهر في مقطع الفيديو رهف القحطاني تجلس بجوار رجل لم يظهر شكله في البداية يتحدث معها خلال تواجدها في موسم الرياض.

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ويوضح المقطع المستثمر القطري وهو يطلب منها خطبتها قائلا:”بتقدملك خلاص ابغى أخطبك خلاص.. أحلى ما في المواضيع هذه أن السكوت علامة الرضا”، إلا أنها ردت عليه ضاحكة “لا لا لا”.

ونشرت رهف القحطاني فيديو آخر كشفت فيه حقيقة الأمر وأن الفيديو كان سخرية من الشائعات التي انتشرت حول خطبتها من المستثمر القطري.

وظهر رجل الأعمال في الفيديو موجهاً رسالة للجمهور قائلا: “أنا يشرفني أني اتقدم لك لكن ما يصير ها الكلام يتم تداوله على السوشيال ميديا يزعل”، لترد عليه:”فرصة سعيدة والله اني شفتك”.

وأكمل حديثه ساخراً من الإشاعة قائلا: “طبعا خطيبي بالإشاعة بتكون عندنا في قطر قريباً الاسبوع الجاي وبتشفون فيديوهات عجيبة لنا تشرفينا، فجأة لقيت يسالفون عن خطوبتي لرهف وحياتي الشخصية طبعا يشرفني ولو بعمل كدا بقول عادي”.