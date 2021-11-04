شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة تحكيم جائزة جولدن جلوب : سأدعم السينما المصرية وصناع الأفلام الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميكو سعد، عضو لجنة تحكيم جائزة جولدن جلوب، إن دخوله ضمن لجنة تحكيم لأحد أكبر الجوائز العالمية أمر ليس بالبسيط، موضحاً أنه سيستغل موقعه من أجل دعم السينما المصرية والعربية، وتابع:" سأدعم السينما المصرية والعربية لان فيها أعمال عظيمة لابد أن نسلط عليها الضوء عالمياً بالإضافة إلى دعمى لصناع الأفلام الجدد".

وأضاف ميكو سعد ، خلال لقاء لها عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج " من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر قناة "cbc"، أن مصر بها مخزون فنى كبير، وكل الفنانين بمصر لديهم طاقة إيجابية ينشرونها دائماً في أي مكان يذهبون إليه بالعالم، وتابع :"مصر ولادة وبها الكثير من الموهبين".

ولفت "ميكو سعد"، إلى أنه أخلص في عمله كونه يحبه بشدة، وتابع:"أنا فنان من قلبى ..ودائماً بأدى عملى من قلبى والتوفيق من عند ربنا".