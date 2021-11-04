شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد: أخشى على الأهلى من بن شرقي وزيزو وأوباما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الفنان بيومي فؤاد إنه ينتمي للنادي الأهلي ويتمني الفوز له أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مضيفا: "أتوقع فوز الأهلي بفارق هدفين على نادي الزمالك".
وأضاف فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية: "وجود محمد الشناوي مطمئن للغاية فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأشاهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مع أحمد فهمي".
وأكد فؤاد أن نادي الزمالك يملك لاعبين على مستوى عال ويستطيع كل منهما أن يمثل خطورة على دفاع النادي الأهلي فى مباراة القمة، متابعا: "أخشى من خطورة لاعبي نادي الزمالك مثل أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وطارق حامد".
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.
ويدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.