شكرا لقرائتكم خبر عن عبادي الجوهر من مهرجان الموسيقى: مصر دائما تحتضن الفنانين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم السعودي عبادي الجوهر عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين المقامة على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، مشيرا إلى أنه سعيد بتكريمه خلال حفل الافتتاح وبعد شرف كبير له.

وأضاف خلال حفله أنه يوجه الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لدعوته، ومصر دائما تحتضن الفنانين العرب وتعلمنا على أيادي عمالقة الفن المصريين.

وقدم عبادي الجوهر خلال الحفل مجموعة من الأغاني منها "اختفت" و"كانت الرحلة حزينة" وغيرها كما قدم أغنية كل ده كان ليه" للراحل محمد عبدالوهاب.

وأحيت أمس الديفا سميرة سعيد حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ورفع شعار كامل العدد، كما أحيا اللبناني زياد برجي أيضا حفلا غنائيا قدم من خلاله أشهر أغانيه ومنها شو حلو.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية أول أمس الاثنين بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.