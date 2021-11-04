شكرا لقرائتكم خبر عن رشا سامى العدل تطلب الدعاء لوالدتها: ادعو لأمى أنا ماليش غيرها فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت رشا سامى العدل، ابنة الفنان الراحل سامى العدل، الدعاء لوالدتها الفنانة نادية شكرى، بعد تعرضها لوعكة صحية، وقالت عبر حسابها بفيس بوك: "رجاء من كل الناس اللى بتحبنى أو حتى مش بتحبنى، ادعو لأمى، أنا ماليش غيرها فى الدنيا دى من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوم أمى بالسلامة وعديها على خير".



رشا سامى العدل

وكانت رشا سامى العدل ابنة الفنان الراحل سامى العدل، أعربت عن حزنها الشديد لفقدان والدها، وأنها تعانى منذ لحظة رحيله، وقالت رشا، عبر حسابها على فيس بوك: "حبي الكبير الأعظم على الإطلاق.. وحشتني ووحشني حضنك وسؤالك عليا حتى مناكفتك ليا وحشتني وزعيقك فيه حاجة دايما ناقصة، وبحس إني وحيدة في الدنيا من غيرك وتايهة مش عارفة أتصرف ولا آخد قرارات مصيرية، مش عارفة أتعامل وأواجه مشاكل".

وتابعت: "كنت بستمد قوتي وطاقتي بوجودك في الدنيا الحياة أهلكتني بدونك، والناس بقت وحشة قوي ومفيش رحمة في قلوبهم واللي كان بيعمل حساب وجودك نسى أصلا إنه في يوم كان يعرفك وخيرك عليه رغم إن الواحد مش محتاج غير سؤال وطبطبة من حين لآخر بس بيستصعبوها ويستكتروها، وحشتني بقي ونفسي أجيلك قوي أقعد معاك وأفضفض لك، الله يرحمك يا سندى".