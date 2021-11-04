شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وعاصى الحلانى نجما حفلات مهرجان الموسيقى العربية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان الموسيقى العربية، حيث يقام مساء غدا الجمعة أربعة حفلات بالقاهرة والإسكندرية، ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى النجم اللبنانى عاصي الحلانى بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة مروة ناجي التى تشدو بباقة من الغنائيات الشهيرة وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدوري تضم كوكبة من من ألحان التراث بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

ويشهد مسرح الجمهورية في الثامنة مساء حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات و بمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمري ، محمد عبدالحميد، طه حسين ، أمنية سمير يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التى وضعها كبار الملحنين.



عاصى الحلانى وبالتزامن تستضيف مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني الكبير مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي يسبقه فاصلا للمطربان العراقيان همام إبراهيم ورحاب مطاوع .

أحمد سعد

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف ( العراق ) مقررا ، وكل من الدكتورة هبة ترجمان( سوريا) ، الدكتور محمود منيب رشدان ( فلسطين) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس( العراق ) . وتستأنف الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي( تونس ) مقرراً ، وكل من الدكتور هياف ياسين(لبنان) ، الدكتور عمر بشير ( تونس ) ، الدكتورة نهيل سلوم( سوريا ) الدكتور صابر عبدالستار ( مصر ) .

كما تختتم فى الرابعة عصرا على المسرح الصعير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء .