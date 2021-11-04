شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد ابنها عمر فوزى: كل سنة وأنت قلبى وروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد ابنها الفنان الشاب عمر فوزى، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت قلبي وروحي كل سنة وأنت طيب يا طيب، كل سنة وأنت روحي يا رب أشوفك ناجح وفرحان دئما ومحقق كل أحلامك سنة حلوة يا حبيبي".



وفاء عامر

وفى مارس الماضى طرح المطرب الشاب عمر محمد فوزى، ابن الفنانة وفاء عامر أول كليباته في عالم الراب والذى يحمل اسم "اسمى شاغلكوا" من كلمات سليم أسود، وألحان نور أسود، من إخراج مصطفى عثمان، وتم تصوير الكليب على مدار يومين بعدد من الأماكن، بمدينة السادس من أكتوبر، وإحدى الفيلات الخاصة. وينوى عمر فوزى خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من أغانى الراب على طريقة الفيديو كليب.