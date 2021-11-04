شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تفاجئ متابعيها بارتداء خاتم الخطوبة.. بعد فيلمها عن ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الممثلة العالمية كريستين ستيوارت جمهورها ومتابعيها مؤخراً، بعدما ظهرت خلال أكثر من صورة لها فى ظهورها الأخير وهى ترتدى خاتم خطوبة، ووفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل أكد فيه أن الممثلة الشهيرة والتى تعيش حالياً فترة كبيرة من التوهج بسبب فيلمها الأخير التى تلعب فيه دور الأميرة ديانا، لديها ما تخبئه أيضا، بعدما كشفت عن خطبتها دون أية تفاصيل أخرى سوى بارتداء خاتم ارتباط فى يدها.



ستيوارت بخاتم الخطوبة

من ناحية أخرى، سبق وكشفت الممثلة كريستين ستيوارت عن العديد من الأمور بخصوص الأفلام التي قدمتها بمسيرتها الفنية الطويلة أثناء حوار مطول مع صحيفة "صنداي تايمز" قبل عرض فيلمها الجديد "سبنسر" التي تلعب فيه شخصية الأميرة ديانا، وتطرقت خلال التصريحات إلى رأيها في أفلامها بمفاجأة جمهورها حين قالت حول أفضل أفلامها أنها لا تتجاوز من وجهة نظرها خمسة فقط.



كريستين ستيوارت

وأضافت خلال حوارها: "أظن أننى من بين أكثر من 30 فيلما، قدمت 5 أفلام جيدة فقط خلال مشوارى، إلا أننى لم أندم على الباقى، حيث أضافوا لى بالتأكيد ولكن لو عددت الأفضل فمن وجهة نظرى 5 فقط هم أهم ما صورت واستمتعت بهم دون أن اسميهم حتى لا اتطرق للباقى".

وكانت الشركة المنتجة لفيلم الدراما spencer، الذى يتناول حياة الأميرة ديانا، كشفت عن الفيديو الدعائى للعمل، حيث تظهر فيه بطلة العمل النجمة كريستين ستيوارت، وهى ترتدى فستان أنيق، ولكن يظهر علي وجهها الحزن ليعبرعن الألم التى عاشته الأميرة الراحلة ما وراء الكواليس في حياتها وخاصة مع زوجها الأمير تشارلز، وذلك وفقا لما نقلته فاريتى.