شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد حماقى.. من كورال خلف النجوم لأهم مطرب شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم محمد حماقى بعيد ميلاده فى 4 نوفمبر، وذلك بعد أيام من طرح أحدث ألبوماته "يا فاتنى" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، إذ كان حديث جمهور الأغنية العربية على مواقع التواصل الاجتماعى، ليؤكد أنه واحد من أهم نجوم الوطن العربى فى الجيل الحالي.

لم يولد حماقى نجمًا بل جاء من الصفوف الخلفية ليتصدر المشهد، فكان حماقى "كورال" خلف نجوم عديدة أبرزهم خلف الفنان محمد هنيدى فى أغنية "يا أييا" التي غناها ضمن أحداث فيلم "همام فى أمستردام" ليس هذا فقط، بل كان حماقى كورال أيضًا خلف الفنان هشام عباس فى أغنية "حاله من حالى"، والذى كان يردد خلال الجزء "الراب" من الأغنية كلمة "أها"، كما ظهر حماقى فى أحد حفلات مصطفى قمر يغنى خلفه .



محمد حماقي في كورال مصطفى قمر

اكتشف حماقى الموزع والملحن طارق مدكور، إذ يقول الأول إن علاقته بالأخير هى "علاقة تلميذ بأستاذ"، وكانت انطلاقة حماقى كانت من خلال أغنية "الحلو يحب الحنية" من ألبوم "لقاء النجوم 3" ، وجمعه الألبوم مع النجوم: محمد منير وحميد الشاعرى وحنان ونور العربى وعلاء عبد الخالق عام 1997.

وقال حماقى فى لقاء قديم، إنه بدأ من الصفر، ويعتبر كل ما شارك فيه مهم وأن بدايته كانت مع زملاء الجامعة فى باند بسيطة تغنى فى الأفراح مجانًا دون أى مقابل، ومن بعدها انضم لفرقة الكورال خلف مصطفى قمر ومحمد هنيدى، وأيضًا شارك مع الهضبة عمرو دياب فى الاستوديو أثناء التحضير لألبوم "تملى معاك"، وتحدث عنه عمرو دياب فى أحد المؤتمرات، وقال إن حماقى كان يشارك برأيه فى ألبوم تملى معاك، وأنه من أكثر الناس الموهوبة ويحترمه كثيرًا وسعيد بوصوله لهذا النجاح.

كل ذلك قبل أن يحصل حماقى على جائزة "MTV EMAs" العالمية لأفضل مطرب عربى لعام 2010 كما حصل أيضا على الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه "خلص الكلام" على أعلى مبيعات فى الشرق الأوسط لعام 2006، وما زالت نجاحات حماقى مستمرة.