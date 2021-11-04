هيدي كرم جريئة و"سيلفي" منة فضالي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بيونسيه

نشرت النجمة العالمية بيونسيه، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها تالرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان "تايجر" أنيق.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة حيث ظهرت مرتدية فستان قصير.

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وعلق عليها: "يا مسهل يا كريم يارب".

هاني سرحان

نشر الكاتب هاني سرحان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بالأبيض والأسود.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل منزلها.

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أحمر جذاب.