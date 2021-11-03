كيف ردت مي فاروق على أحد حضور حفلها بالأوبرا نداها بـ"ريهام"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة مي فاروق الفاصل الأول من ثالث ليالي الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، والذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل نادى أحد الحضور باسم ريهام، قاصدا الفنانة ريهام عبدالحكيم، وردت عليه قائلة "أنا مي والله، أنا وريهام اخوات وكل حاجة بس أنا مي وهي ريهام".

مي طلبت من ابنتها الصعود على خشبة المسرح لتشاركها الحفل بتقديم إحدى روائع "جارة القمر" المطربة اللبنانية فيروز "كيفك أنت"، كما قدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها، إلى جانب أغاني زمن الفن الجميل، ومن الأغاني "الشتا، دارت الأيام، على عيني، ماليش أمل في الدنيا، يا ملك، آه يا طير، قولي عملك ايه".