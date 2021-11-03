فن ومشاهير

كيف ردت مي فاروق على أحد حضور حفلها بالأوبرا نداها بـ"ريهام"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة مي فاروق الفاصل الأول من ثالث ليالي الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، والذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل نادى أحد الحضور باسم ريهام، قاصدا الفنانة ريهام عبدالحكيم، وردت عليه قائلة "أنا مي والله، أنا وريهام اخوات وكل حاجة بس أنا مي وهي ريهام".

مي طلبت من ابنتها الصعود على خشبة المسرح لتشاركها الحفل بتقديم إحدى روائع "جارة القمر" المطربة اللبنانية فيروز "كيفك أنت"، كما قدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها، إلى جانب أغاني زمن الفن الجميل، ومن الأغاني "الشتا، دارت الأيام، على عيني، ماليش أمل في الدنيا، يا ملك، آه يا طير، قولي عملك ايه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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