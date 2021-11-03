تركي آل الشيخ بعد فيديو وزيرة الثقافة المصرية: "إنسانة جميلة ومثقفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تقديم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، فقرة عزف على آلة الفلوت في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مقطع الفيديو، وكتب: "إنسانة جميلة ومثقفة ورائعة، أختي معالي إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في مصر الحبيبة".

وقدمت وزيرة الثقافة مقطعوتين على آلة الفلوت، في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم مساء الإثنين الماضي بدار الأوبرا المصرية.

وتم تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربية، أبرزهم: الكاتب مدحت العدل، المطرب السعودي عبادي الجوهر، الموسيقار السوداني محمد الأمين، وآخرون.