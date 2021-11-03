شروط حضور حفل إليسا والشاب خالد بموسم الرياض بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة المطرب الجزائري الشاب خالد يوم 12 نوفمبر الجاري.

ونشرت إليسا، بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "سعيدة جدًا .. لا أستطيع الإنتظار"، وأُعلن على البوستر، بدء بيع التذاكر ابتداءً من يوم 5 نوفمبر.

وجاءت شروط حضور الحفل بالنسبة للجمهور، كالتالي: "الدخول للمحصنين، ويجب إبراز تطبيق توكلنا عند الدخول".

جدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.

ومن ناحية أخرى، أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنية جديدة بعنوان "يا عم سلامتك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي إهداء إلى مستشفى سرطان الأطفال، والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم وإخراج سليم الترك.