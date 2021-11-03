شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند بالأبيض والأسود من كواليس تصوير SpiderMan: No Way Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سونى المنتجة لـ فيلم Spider-Man: No Way Home، عن صورة من كواليس العمل الجديد المنتظر طرحه في 14 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم الجديد من يوليو إلى ديسمبر من نفس العام 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.



توم هولاند من Spider-Man: No Way Home

يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.