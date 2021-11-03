شكرا لقرائتكم خبر عن تأكل من خلال أنبوب.. آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف تليفزيون الخليج 365 الدكتور رضا طعيمة، زوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى، فى مداخلة هاتفية من تقديم الزميلة حور محمد وإعداد زينب عبد اللاه، للكشف عن تطورات حالة الفنانة الصحية بعد تدهورها خلال الساعات الماضية.

وقال زوج ابنة سهير البابلى إن الفنانة الكبيرة توضأت قبل أن تسوء حالتها الصحية وقرأت جزءا من القرآن وأدت صلاتها، وكانت دائما تتمنى أن ترى وطنها مصر فى تقدم وازدهار وكانت تدعو للرئيس عبد الفتاح السيسى كثيرًا بأن يسدد خطاه.

وأوضح الدكتور رضا طعيمة أن الأزمة الصحية التي ألمت بالفنانة سهير البابلى جاءت نتيجة ارتفاع السكر ولم تدرك الممرضة التي تشرف على علاجها هذا الأمر جيدا، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها للأسف تعانى وكلنا ندعو لها.

وعبر زوج ابنة سهير البابلى عن غضبه من بعض المواقع التى تداولت أخبارا كاذبة عن حالة الفنانة القديرة على أنها أجرت عملية قلب مفتوح على غير الحقيقة، داعيا إلى تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.

وتابع أن الفنانة سهير البابلى دخلت فى نوم عميق بعد نقلها المستشفى منذ 10 أيام، ويحقنها الأطباء من أجل تخفيف الآلام، مضيفا أنها تأكل من خلال أنبوب لتسهيل وصول الطعام إلى المعدة، وأنها فى حاجة للدعاء.

وعن مواقفها الإنسانية قال؛ إن كان هناك فقير يحتاج إلى إجراء عملية توفر له المال "من تحت الأرض"، كما أنها كانت تصلح بين المتخاصمين.

وعن أقرب الفنانين حولها فى أزمتها الصحية قال إن إسعاد يونس زارتها فى المستشفى اليوم، وهى صديقتها وابنتها وحبيبتها، بالإضافة إلى الفنانة حلا شيحة.