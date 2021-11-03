شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يوجه رسالة لجمهور "إجازة مفتوحة" عن الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم شريف منير، رسالة إلى جمهوره، على خلفية عرض الحلقة الأخيرة اليوم الأربعاء من مسلسلة "إجازة مفتوحة"، قائلا عبر إنستجرام: "إلى لقاء قريب في عمل ينال إعجابكم".

وقال شريف منير فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع الصور إنستجرام: "النهارده الحلقة الأخيرة.. أتمنى تكون عيلة شريف صالح عند حسن ظنكم.. وإلى لقاء قريب في عمل ينال إعجابكم".



الفنان شريف منير



شريف منير

ومسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 وشارك في بطولته مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وسوسن بدر وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، اما لقاء الخميسى فقدمت في رمضان الماضى مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ومحمد فراج وإخراج أحمد خالد.