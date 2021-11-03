كارمن سليمان تكشف تفاصيل أزمتها مع “مهرجان الموسيقى العربية”.. وتحاول إيجاد حل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك الفنانة المصرية كارمن سليمان في الدورة الـ30 لـ”مهرجان الموسيقى العربية” بإحياء حفل في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على مسرح الأوبرا.

وأعلنت كارمن عن تعرّضها لأزمة قد تحول دون مشاركتها في المهرجان، حيث أكدت أن حفلها ضمن “مهرجان الموسيقي العربية” يتزامن مع موعد سفرها لعرض مسرحية “ياما في الجراب ياحاوي” في موسم الرياض، لافتةً إلى أن تلك الأزمة أحرجتها مع إدارة المهرجان، ومؤكدةً أنها تحاول إيجاد حل لها.

وتدور أحداث مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، حول حكايات “ألف ليلة وليلة”، وهي غنائية يُسيطر عليها الطابع الكوميدي، وتناقش الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل الحب، الخيانة، والصراع على السلطة، وحقق العرض نجاحاً كبيراً وتفاعل معه الجمهور بحماسة.

كما يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم، على رأسهم النجم الكبير يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، شريف الدسوقي، سماء إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.