إلهام شاهين بردّ حاسم على منتقي مبادرة التبرع بالأعضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بثينة توكل والإعلامي جمال عنايت في برنامج “القاهرة اليوم” المذاع عبر شبكة “أوربت”، أكدت الفنانة إلهام شاهين رفضها إصرار البعض على الرجوع الى رأي الدين في مسألة التبرع بالأعضاء، مضيفةً: “أنا شايفة إنه موضوع مهم جداً جداً، موضوع إنساني قبل أي شيء، وكفاية بقى يفضلوا يقولوا طب نسمع رأي الدين”.

وأكدت شاهين أن الشيوخ أفتوا بأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو صدقة جارية، قائلةً: “كل الشيوخ المحترمين قالوا لنا رأي الدين وإن ده هيبقى صدقة جارية على روح المتوفى، بعد ما أموت أجزاء مني إذا كان فيه أجزاء صالحة وتقدر تشفي أي مريض ودي صدقة جارية على روحي ومش بس أنا بفيد المريض أنا بفيد نفسي”.

وأضافت أنها سألت عدداً من الشيوخ، موضحةً: “أنا سمعت آراء من الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الهلالي، وده رأي الدين والناس بقى تبطل تجادل في هذه الأمور واللي عايز يعمل خير يعمل خير واللي مش عايز هو حر وإحنا مش هنحاول نقنعه يعمل خير لكن ميهجمناش ويمنعنا إحنا من عمل الخير”، ومستنكرةً: “ناس بتهاجم بتقول حرام، حرام إيه يابني متروح تسأل الشيوخ”.

وتحدثت إلهام شاهين عن حجج من يهاجمونها والذين يقولون: “جسمك ده مش ملكك وده ملك الله وانتي مش من حقك تتبرعي بيه وانتي كده تبقي ضد الدين” متسائلةً: “فيه واحد مات غرقان والسمك أكل جسمه وواحد اتحرق وواحد مات في حادثة واتفرم وده هيعمل إيه وهيتحاسب إزاي؟”، معتبرة “أن هذا الكلام مفيهوش منطق ولا علم ولا دين وأن هؤلاء معارضون للخير عموماً”.

وأكدت إلهام شاهين أنها لم تقر رسمياً بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها في الشهر العقاري، مضيفةً: “أنا عاملة فيديو صوت وصورة وأنا بقول إني متبرعة بأعضائي بعد الوفاة”.