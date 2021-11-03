خسر الكثير من وزنه.. مراد يلدريم يظهر بشكل مختلف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضع الممثل التركي مراد يلدريم لحمية قاسية لإنقاص وزنه 10 كيلو غرامات، من أجل دوره في مسلسل “عزيز” الذي يبدأ عرضه على الشاشة الأسبوع المقبل.

مراد الذي ظهر في الإعلان الترويجي للمسلسل بوزن أقل وبدا أصغر سنّاً، كان تعرّض لاتهامات بخضوعه للحقن بالبوتكس والفيلر ليبدو أصغر سنّاً.

ويتوقّع أن يكون المسلسل منافساً شرساً لكثير من المسلسلات وأهمّها المؤسس عثمان، وكان نشر مراد مقطع فيديو من كواليس تدريباته على الحصان.

يذكر أنّه أُعلن أخيراً أنّ مراد وزوجته المغربية ايمان الباني سيجمعهما مشروع قريب، ولكن لم يُعرف ما إذا كانت ستخوض الباني مجال التمثيل.