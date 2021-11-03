بعد أسبوعين على المأساة.. مساعد مخرج فيلم أليك بالدوين يخرج عن صمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث مساعد مخرج فيلم “راست” ديفيد هالز للمرة الأولى، عن الحادثة المأساوية التي وقعت بعدما أعطى الممثل أليك بالدوين السلاح، وأسفرت عن مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

وأعرب في بيان نشرته صحيفة “النيويورك بوست” الأميركية عن صدمته وحزنه بعد مقتل هاتشينز، إلا أنه لم يعلق على كيفية وقوع الحادثة ولا على دوره المزعوم.

وقال: “لم تكن هالينا هاتشينز من الأشخاص الموهوبين الذين عملت معهم فحسب، بل كانت أيضاً صديقة”، مضيفاً: “آمل في أن تدفع هذه المأساة قطاع السينما إلى إعادة النظر في قيمه وممارساته لتفادي وقوع مآسٍ مماثلة”.

وكان ديفيد هالز مسؤولاً عن الأسلحة خلال تصوير فيلم “راست”، مع المشرفة على الأسلحة هانا غوتييريز ريد. وكان عليه أن يتأكد من أنها خالية من أي رصاص حي قبل إدخالها موقع التصوير.

وذكرت المدعية العامة في مدينة سانتا في عاصمة ولاية نيو مكسيكو، التي تنظر في الملف، أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مؤكدة أن المسؤولين سيخضعون لملاحقات قضائية.