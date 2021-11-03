كريستين ستيوارت تعلن خطوبتها من صديقتها: “سنتزوج قريباً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة العالمية، كريستين ستيوارت (31 عاماً)، عن زواجها القريب من صديقتها ديلان ماير (34 عاماً)، بعد علاقة غرامية دامت لأكثر من عامين.

وأعلنت نجمة “توايلايت” Twilight أمس الثلثاء في برنامج هوارد ستيرن الإذاعي عن زواجها، قائلةً: “سنتزوج قريباً، سنفعل ذلك حقاً”. وأضافت: “أردت أن أكون الشخص الذي يُطلب للزواج، لكنني حددت ما أريده وقمت به. كان الأمر لطيفاً للغاية”.

ويذكر أن الممثلة الأميركية، كريستين ستيوارت وكاتبة السيناريو، ديلان ميلر التقيتا في موقع تصوير أحد الأفلام قبل أكثر من ست سنوات، لكنهما لم تدخلا في علاقة حتى عام 2019، حيث تحدّثت ستيوارت عن حماسها للدخول بعلاقة مع ميلر ولم تتردد للاعتراف بحبها في بداية العلاقة.

ويشار إلى أن ستيوارت كانت على علاقة غرامية مع روبرت باتينسون الذي شارك معها بطولة “توايلايت” حتى عام 2013 وذكرت حينها أن باتينسون حبها الأول وترغب في الزواج منه.

والجدير ذكره، أن ستيورات تجسد شخصية الأميرة ديانا في الفيلم السينمائي الجديد “سبنسر” Spencer، وسيبدأ عرض الفيلم في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.