خالد أرغنيش وزوجته برجوزار كوريل يرزقان بمولودهما الثالث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزق الثنائي التركي برجوزار كوريل وخالد ارغنيش طفلهما الثالث، حيث أنجبت برجوزار فتاة، وأطلقا عليها اسم ليلى والصغيرة بصحة جيدة.

وكانت برجوزار رزقت بطفلها الثاني العام الماضي، وأطلقت عليها اسم هان. وبعد أشهر قليلة أعلنت عن حملها بطفلها الثالث، واضطرت للانسحاب من مسلسل “عرض دموي” الذي كانت تصوّره لصالح منصة “اكسان”.

وسبق أن أعلنت عن جنس الجنين، وقالت إنه فتاة، وكتبت تعليقاً حينها عبر حسابها في “إنستغرام”، قالت فيه: “يعلم الله أني أردت كثيراً أن تصبح لدينا عائلة كبيرة وأن يكون أبناؤنا سعداء وبصحة جيدة، ولتكن واحدة منهم فتاة”.